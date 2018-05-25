Оранжевый велосипед угнал подросток из подъезда в Великих Луках

16:34, 25 мая 2018, ПАИ

23 мая в Великих Луках из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили велосипед оранжевого цвета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка задержали по подозрению в этой краже безработного 17-летнего великолучанина.

Подросток дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Специалисты советуют не оставлять велосипеды без присмотра и использовать средства защиты.