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Общество

Оранжевый велосипед угнал подросток из подъезда в Великих Луках

23 мая в Великих Луках из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили велосипед оранжевого цвета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка задержали по подозрению в этой краже безработного 17-летнего великолучанина.

Подросток дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Специалисты советуют не оставлять велосипеды без присмотра и использовать средства защиты.

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