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Общество

Участие в молодежном образовательном форуме «Ладога» принимают студенты Псковского колледжа искусств

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова принимают участие в молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога».

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, Татьяна Смекалова и Анита Светличная, студентки 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», достойно представляют на форуме свою специальность, проводя для всех желающих мастер-классы по традиционному ручному ткачеству и гобелену.

Работа форума включает в себя сразу несколько направлений: «Добровольчество», «Молодые профессионалы», «Молодежные сообщества» и «Займись делом». Ребята ежедневно участвуют в различных тренингах, интеллектуальных играх, мастер-классах и дебатах, перенимают опыт экспертов и обмениваются мнениями с коллегами.

Главная цель форума — привлечь активных молодых людей к решению наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических задач регионов и России в целом, оказать содействие молодежи в повышении компетенции и уровня профессиональных навыков посредством образования и укрепления социальных связей для успешной социализации и эффективной самореализации.

Напомним, что форум проходит с 21 по 26 мая на базе пансионата «Восток-6» Ленинградской области. Организаторы мероприятия — Росмолодежь, правительство Ленинградской области при поддержке полномочного представительства президента РФ в СЗФО.

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