Касса Псковпассажиравтотранса на улице Поземского закрывается на лето

17:36, 25 мая 2018, ПАИ

С 25 мая по 25 августа касса Псковпассажиравтотранса на улице Леона Поземского, 123 будет закрыта в связи с периодом летних отпусков и ежегодным временным снижением спроса на продажу проездных билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Купить месячные проездные билеты можно в кассе на улице Коммунальной, 77/1. Касса открыта с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед, продажа городских месячных проездных билетов ведётся с 25 по 10 число каждого месяца и с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед. Псковичи смогут купить билеты на пригородное, междугороднее и международное направления ежедневно.

С понедельника, 27 августа, касса на улице Леона Поземского возобновит работу в обычном режиме. Телефон для справок 690-661.