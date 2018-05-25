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Общество

Семьи с близнецами, двойняшками и тройняшками соберутся на праздник в Детском парке

Семьи с близнецами, двойняшками и тройняшками соберутся на праздник «Двойное счастье» в Детском парке Пскова 27 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Ирина Григорьева.

«У нас будет общегородской праздник с анимационными программами, угощениями, конкурсами, шариками и дискотекой для детей. Также состоится концерт и награждение победителей и участников конкурсов, которые мы проводили в специализированном сообществе», - отметила Ирина Григорьева.

По словам Ирины Григорьевой, на тематической встрече семей будут рады всем. «Никто не запрещает прийти на праздник и другим семьям, повеселиться и поиграть, единственное, бесплатное угощение предусмотрено только для тех, кто прошёл регистрацию заранее», - уточнила организатор.

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