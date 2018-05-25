Путин назвал Псковскую область в числе регионов, совершивших рывок в Национальном инвестиционном рейтинге

16:54, 25 мая 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме -2018 отметил Псковскую область в числе субъектов РФ, которые улучшили позиции в Национальном инвестиционном рейтинге регионов. Его данные по итогам работы 2017 года были представлены на площадке Петербургского экономического форума в пятницу, 25 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, наши регионы будут последовательно продолжать эту работу», — сказал Владимир Путин.

Согласно данным Агентства стратегических инициатив, Псковская область заняла 36 место в инвестрейтинге.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются по 4 основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

По итогам прошлого года, региональное предпринимательское сообщество высоко оценило эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса в регионе. Здесь учитывалась оценка деятельности Совета по инвестициям при администрации Псковской области, работа каналов прямой связи инвесторов с руководством области. Положительный отклик также получила деятельность Агентства инвестиционного развития Псковской области, работа информационных ресурсов, предназначенных для инвесторов. Кроме того, региональное бизнес-сообщество отметило повышение эффективности процедур подключения к электросетям и снижение давления на бизнес, улучшение поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. С 2017 года в нем участвуют все 85 субъектов РФ.