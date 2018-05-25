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Общество

У гостиницы «Рижская» в Пскове отремонтируют асфальт и установят неровности

25 мая состоялся рабочий выезд с участием заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Он был организован в связи с обращением владельцев гостиницы «Рижская» по вопросам благоустройства прилегающей территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопросы, которые обсуждались в ходе выезда, касались ремонта асфальтового покрытия на прилегающих дорогах к гостинице, благоустройства парковой зоны, а также установки «лежачих полицейских». По словам представителей гостиницы Рижской, установка «лежачих полицейских» необходима для того, чтобы обезопасить детей играющих на территории гостиницы.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов отметил, что вопрос по установке искусственных неровностей возьмет под свой контроль, обсудит с представителями Управления ГИБДД УМВД по городу Пскову.

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