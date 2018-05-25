Елена Бибикова: Необходим комплексный подход к проблеме здорового и активного долголетия

18:06, 25 мая 2018, ПАИ

Заявления вице-премьера Татьяны Голиковой в рамках Петербургского экономического форума о пенсионной реформе согласуются с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшем 1 марта, считает член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

«В выступлении главы государства шла речь о продлении активного и здорового долголетия. Я напомню, что президент поставил задачу войти в категорию стран «80+». То есть люди в нашей стране не просто должны жить долго, но и при этом вести активный образ жизни, меньше болеть. А это значит, что необходим комплексный подход к проблеме здорового и активного долголетия, к всестороннему улучшению качества жизни людей», - сказала Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что эти изменения предусмотрены и в Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года, а также напомнила, что Владимир Путин, обращаясь к парламентариям, говорил и об увеличении размеров пенсии, об индексации, превышающей темпы инфляции, о сокращении разрыва между размером пенсии и заработной платой, которую получал человек перед выходом на пенсию.

«Пенсия должна отражать реальный трудовой вклад, который сделал человек», - сказала Елена Бибикова.

Кроме того, она уверена, что обсуждение темы повышения пенсионного возраста вполне обоснованно, но решение должно быть взвешенным, нужно учитывать макроэкономические показатели, демографические процессы.

«Российское общество неуклонно стареет, - отметила парламентарий. - Количество пенсионеров с восьмидесятых годов по настоящее время выросло почти в два раза - с 24 до 44 миллионов человек».

Елена Бибикова также отметила, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, которая ранее была главой Минздрава и курировала Пенсионный Фонд России, знает суть пенсионных проблем, поэтому решения, предложенные Правительством, будут взвешенными и обоснованными.