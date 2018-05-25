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Общество

Лучшими знатоками на фестивале «Псковское вече» стала команда из Санкт-Петербурга

25 мая в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?», которая стала определяющей в подведении итогов пятидневного интеллектуального турнира, включавшего также в себя брейн-ринг и игру «Ворошиловский стрелок».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в игре «Что? Где? Когда?» победила команда «Невские львы» Санкт-Петербургского университета МВД России. Призерами интеллектуальных состязаний стали две студенческие команды Псковского государственного университета «Клинический случай» и «Химическая коррозия».

Напомним, что по итогам брейн-ринга первое место заняла команда «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, победителем игры «Ворошиловский стрелок» стала команда «Невские львы».

Таким образом, по итогам всего международного турнира в общекомандном зачете победу одержала команда Санкт-Петербургского университета МВД России.

Всего в турнире «Золотая звезда» приняли участие 12 команд из России и Белоруссии. Победители и призеры интеллектуальных соревнований были награждены на торжественном закрытии фестиваля.

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