Завершился международный фестиваль «Псковское вече»

18:10, 25 мая 2018, ПАИ

Более трехсот курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования России и Белоруссии приняли участие в XI Международном научно-спортивно-творческом фестивале «Псковское вече», торжественное закрытие которого состоялось 25 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Участие в фестивали принимали представители академии МВД Белоруссии, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, академии ФСИН России (Рязань), Владимирского юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, Псковского государственного университета. Врио начальника Псковского филиала академии ФСИН России Владислав Белов поблагодарил всех за интересную и плодотворную работу.

На торжественном мероприятии были объявлены имена победителей конкурса «Лучший курсант»: в номинации «Начинающий ученый исследователь» победу одержала курсант Санкт-Петербургского университета МВД России Ксения Савачик, курсант Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина Кирилл Гоц победил в номинации «Творческая личность».

В номинации «Лучший в боевой и физической подготовке» среди юношей победу одержали курсанты Псковского филиала академии ФСИН России Кирилл Бобылев и академии МВД Белоруссии Алексей Юргель, а среди девушек – студентка Псковского филиала академии ФСИН России Виктория Николаева.

Победители и призеры мероприятий, а также руководители делегаций фестиваля были награждены дипломами и почетными грамотами. XI Международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече» завершился гала-концертом.