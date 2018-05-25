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Общество

Игорь Потапов о смерти девочки в псковской больнице: Разберем этот случай по каждой минуте

«Разберем этот случай по каждой минуте, по каждому часу, и по каждому дню», – заявил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя сообщение о смерти 13-летней девочки в детской больнице Пскова от двухсторонней пневмонии, которая дала осложнения на почки.

«В первую очередь я хотел бы выразить соболезнования родным девочки. Что касается причин случившегося, то пока у меня нет результатов проверки, они будут не раньше, чем через месяц, – отметил он. – Об этом тяжелом ребенке знал и комитет, и, естественно, администрация больницы. К консультациям по этому ребенку привлекались специалисты из педиатрической академии Санкт-Петербурга, оттуда к нам приезжал доктор. У нас была достигнута договоренность о ее транспортировке в педиатрическую академию, но, к сожалению, ее состояние было настолько тяжелым, что она решением консилиума была признана нетранспортабельной».

Игорь Потапов подчеркнул, что «даже предварительные результаты вскрытия не отвечают нам на все вопросы». «При поверхностном рассмотрении этого вопроса и по докладам врачей я вижу, что они предпринимали все необходимые усилия для того, чтобы разобраться и помочь этой девочке», - добавил он.

«Мы выслушаем мнение всех врачей. При необходимости проконсультируемся уже посмертно и с федеральными специалистами. Любая смерть, тем более смерть ребенка, тем более от достаточно нередких заболеваний, как пневмония, будет очень подробно и достаточно пристрастно разобрана на уровне комитета здравоохранения на соответствующей комиссии», – пояснил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что девочка поступила в стационар с болями в области груди и живота и врачи сначала подозревали проблемы с желудком, затем - воспаление аппендикса. Состояние школьницы ухудшилось и она потеряла сознание. После этого врачам удалось выявить отказ функционирования почек и сделать рентген и было обнаружено, что у нее развилась двухсторонняя пневмония, которая и дала осложнения на почки. Девочка скончалась, не приходя в сознание.

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