Александр Котов поздравил псковских пограничников со 100-летним юбилеем образования службы

18:05, 25 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 25 мая, в Псковском драмтеатре председатель регионального парламента Александр Котов принял участие в торжественном собрании, посвящённом 100-летию пограничных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации регионального парламента.

На мероприятие собрались представители региональной и городской власти, сотрудники Пограничного управления, ветераны службы, сотрудники силовых структур региона, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот», учащиеся Погранично-таможенно-правового лицея города Пскова, родственники пограничников, псковичи.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов поздравил коллег с праздником и поделился успехами ведомства. Только за пять месяцев этого года сотрудники пограничного управления задержали более полутора тысяч нарушителей, было внесено штрафов на общую сумму свыше двух миллионов рублей, предотвращено перемещение товаров и материальных ценностей на общую сумму свыше 72 млн рублей, а через пункты пропуска границу пересекли более 800 лиц и трёхсот тысяч транспортных средств.

«Из поколения в поколение передаётся гордость за право называться пограничником, носить зеленую фуражку, беречь главный государственный рубеж. В дружной пограничной семье живут вековые традиции верности Отечеству, долгу, боевым товарищам», - отметил Андрей Парамонов и высказал слова благодарности сотрудникам силовых структур, с которыми погрануправление выполняет общие задачи, а также представителям областной, городской и муниципальной власти. «Уверен, что наш совместный труд будет и впредь оставаться залогом безопасности и благополучия граждан России», - добавил начальник ведомства.

От имени врио губернатора Михаила Ведерникова к участникам торжественного собрания обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. «В памяти нашего народа навечно останутся подвиги героев Брестской крепости, бойцов Кавказских погранотрядов, Дальневосточных застав и, ничуть не сомневаюсь, пограничной службы Псковской области. Наша история неразрывно связана с историей пограничной службы. Мы гордимся бесстрашием тех, кто в мирные годы несёт нелёгкую ратную вахту, закрывая самый трудный и опасный участок», - зачитала вице-губернатор приветственный адрес и поздравила пограничников с красивой юбилейной датой.

Александр Котов напомнил, что Псковская область является единственным регионом Российской Федерации, граничащим с тремя государствами. «Для Псковской земли пограничная служба всегда была почётной и ответственной работой. Слова «Россия начинается здесь» для тех, кому вверена охрана государственных рубежей и целостности страны, покоя и безопасности граждан, звучат с особым смыслом. На протяжении не ста лет, а многих веков псковичи первыми отражали удары врага. В мирные времена Псковская земля первой встречает гостей, прибывающих наземным транспортом с западных направлений, - отметил Александр Котов. - Пограничные войска обеспечивают целостность и безопасность государственной границы, защищая от международной преступности и терроризма. Экономика нашей страны зависит, в том числе и от того, как организована служба на границе».

От имени всех депутатов Собрания председатель поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с праздником, пожелал доброго здоровья и успешной службы на рубежах Родины.

В день большой юбилейной даты сотрудники управления получили ведомственные награды и звания. Участники митинга почтили минутой молчания память пограничников, погибших при исполнении служебного долга. Поздравления гостей перемежались концертными номерами, подготовленными силами Пограничного управления.