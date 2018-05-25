В Пскове ветеранов таможенной службы поздравили с профессиональным праздником

19:41, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая в Пскове состоялось торжественное собрание коллектива Псковской таможни, посвященное 27-летию образования Псковской таможни и Дню ветеранов таможенной службы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, со знаменательной датой коллектив таможни от имени главы города Пскова Ивана Цецерского поздравили заместитель главы Владимир Воробьев, первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Псковской области Ирина Васильева, начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Андрей Парамонов, директор Псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Владимир Парфенов и другие официальные лица.

Владимир Воробьев пожелал всем псковским таможенникам доброго здоровья, успехов в непростой и необходимой стране работе.

«Отдельная благодарность и наилучшие пожелания ветеранам службы. Без них, без их знаний, опыта, который ставится в пример сегодняшним сотрудникам, не было бы тех профессиональных достижений, которыми славится Псковская таможня», - подчеркнул заместитель главы.

Андрей Парамонов поздравляя коллектив таможни, подчеркнул, что пограничная и таможенная служба всегда рядом на пунктах пропуска. Благодаря тесному взаимодействию служб поставленные перед контролирующими органами задачи всегда решаются успешно.

Начальник таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова отметила, что немалая заслуга в деле становления коллектива таможни принадлежит ветеранам таможенной службы и помощь ветеранов в воспитательной и шефской работе трудно переоценить.

В свою очередь ветераны таможенной службы Иван Папин и Александра Зубкова поблагодарили коллектив таможни за внимание к тем, кто навсегда с таможней сердцем и душой и пожелали действующим сотрудникам, как можно дольше оставаться в строю и с честью нести звание таможенника Российской Федерации. Несмотря на значительно помолодевший коллектив единой Псковской таможни, опыт и мудрость всегда останутся востребованными в коллективе таможни.

Торжественное собрание продолжилось церемонией награждения отличившихся должностных лиц таможни.

В заключение собрания должностные лица таможни, гости, ветераны таможенной службы представили праздничный концерт.

Сотрудники таможни вспомнили и почтили память первого начальника Псковской таможни Владимира Назарова, возложив цветы на могиле генерал-майора таможенной службы. О деловых и человеческих качествах первого начальника Псковской таможни – заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления говорили те, кто начинал свою службу в таможенных органах и продолжает ее по сей день.