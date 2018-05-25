Жителям Великих Лук рассказали по противопожарной безопасности

19:29, 25 мая 2018, ПАИ

25 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Великих Лук рассказали горожанам о противопожарной безопасности. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, специалисты ведомства навестили жителей улицы Строительной, проезда Щорса, улицы Деповской, улицы Лермонотова, переулка Новый, переулка Пескарева.

В ходе рейда раздали памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проведели инструктажи в области пожарной безопасности.

Рассказали о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснили порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома. Была доведена информация об обстановке с пожарами на территории города Великие Луки и их основные причины.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и гибели людей.