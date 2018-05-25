Арина Шарапова, Вадим Верник и другие звездные гости посетили премьеру спектакля «Каштанка» Юлии Пересильд в Москве

20:19, 25 мая 2018, ПАИ

24 мая XVIII Открытый фестиваль искусств «Черешневый Лес» представил на Малой сцене Театра Наций спектакль «Каштанка» Псковского драматического театра в постановке Юлии Пересильд, сообщает Псковский театр драмы.

Рассказ Антона Чехова в сценической интерпретации молодых актеров театра прозвучал современно, а московская публика познакомилась с перспективным российским театром под руководством Дмитрия Месхиева и с новым режиссером. Команда обозначила жанр спектакля, как «rock-историю без антракта».

Московскую премьеру посетили Марина Александрова, Полина Дерипаска и Роман Абрамович, Наталья Тимакова, Алексей Учитель, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Арина Шарапова, Вадим Верник, Анастасия Голуб, Этери Левиева, Лариса Рубальская.

Напомним, премьера спектакля «Каштанка» состоялась в Пскове 7 февраля. Именно эта постановка открыла 25-й Пушкинский театральный фестиваль. «Каштанка» по повести Чехова в интерпретации Юлии Пересильд рассказывает о трудной судьбе девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга.