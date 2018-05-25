Почти 3 тысячи жителей Псковской области сдадут ЕГЭ в этом году

20:26, 25 мая 2018, ПАИ

Почти 3 тыс. жителей Псковской области будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году, из них более 2,7 тыс. — выпускники 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Как рассказали в Государственном управлении образования Псковской области, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июня. В это время будут работать 35 пунктов проведения экзамена (ППЭ), в том числе один — на дому. В этом году практически на всех пунктах будет применяться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов на месте.

По словам специалистов, это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократит возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку материалов и снизит нагрузку на организаторов экзаменов. Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет меньше минуты. Эта технология успешно зарекомендовала себя во время досрочного периода ЕГЭ-2018.

Организаторы также напоминают, что во время экзамена во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение, а в большей части из них — в режиме онлайн.

За ходом экзаменов будут следить около 500 общественных наблюдателей и 30 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационном центре.

По числу участников экзамена лидируют обязательные предметы: русский язык и базовая математика. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать более 1 тыс. 600 участников. Также много желающих сдавать профильную математику, физику, биологию и химию.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, выпускники и их родители могут задать специалистам Государственного управления образования Псковской области по телефону «горячей линии» 8 (8112) 29-99-51. Обо всех нарушениях на ЕГЭ необходимо сообщать по телефону «линии доверия»: 8 (8112) 29-99-51.