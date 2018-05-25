В Псковской области пройдет выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: Новые точки роста»

20:48, 25 мая 2018, ПАИ

В Псковской области может пройти выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: Новые точки роста», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Это одно из мероприятий трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного между регионом, Фондом и Ассоциацией юристов России в пятницу, 25 мая, в рамках работы ПМЭФ. Подписи под документом поставили врио губернатора Михаил Ведерников, директор Фонда Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации Владимир Груздев.

«Подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для позиционирования региона через сеть партнерских организаций Фонда „Росконгресс“ как на российском, так и на международном уровне. Что особенно важно — соглашение достаточно конкретное, и мы рассчитываем, что выездная сессия Петербургского международного экономического форума пройдет на территории Псковской области в период с июля по август», — сказал врио главы региона Михаил Ведерников.

Кроме того, одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Псковской области, продвижения перспективных инвестиционных и экспортных проектов станут презентации области на выездных зарубежных мероприятиях — «роуд-шоу».

Помимо этого, документ предусматривает взаимодействие региона с крупными российскими и зарубежными средствами массовой информации, а также участие Псковской области в основных мероприятиях «Росконгресса»: ПМЭФ, Российский инвестиционный форум в Сочи, Восточных экономический форум, Российская неделя ГЧП, Международный форум «Российская энергетическая неделя», Русский дом в Давосе и других.

Сотрудничество сторон также будет направлено на создание благоприятных условий для реализации благотворительных и социальных проектов и повышения эффективности благотворительной деятельности на территории Псковской области.