Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста внедрят в Псковской области

21:05, 25 мая 2018, ПАИ

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста будет внедряться в Псковской области. Соответствующее соглашение заключили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева и генеральный директор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 25 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Врио главы региона отметил, что в результате совместной работы с АСИ Псковская область поднялась на 36 место в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ. «Для нас это серьезная ответственность. В дальнейшем мы постараемся не только сохранить планку на этом уровне, но и улучшить результат», — сказал Михаил Ведерников.

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста — это стандарт современных управленческих практик, направленных на обеспечение промышленности и экономики региона требуемыми высококвалифицированными кадрами. Его внедрение осуществляется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и нацелено на повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия квалифицированных кадров для обеспечения действующих и запуска новых производств.

«Это принципиально важный для нас момент. Потому что Псковская область сегодня, наверное, как никогда нуждается в профессиональных кадрах. Речь идет абсолютно о всех сферах, включая органы местного самоуправления и исполнительной власти. Это первый вопрос, который задают нам инвесторы. Особенно те, которые планирую разместить на территории региона современные высокотехнологичные производства. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что это соглашение в ближайшее время начнет давать свои результаты», — сказал врио губернатора Псковской области.

В рамках подписанного соглашения будут осуществляться разработка законодательной и нормативной базы для внедрения стандарта и обеспечиваться обмен и распространение лучших практик по подготовке кадров.

«Самое главное, что в проекте будут участвовать сами работодатели. Очень рада, что Псковская область — один из первых регионов, кто принимает в нем участие», — сказала Светлана Чупшева. Она также отметила Псковскую область «как одного из лидеров роста в Национальном инвестиционном рейтинге», отметив проводимую в субъекте РФ политику поддержки малого и среднего бизнеса.

В свою очередь Роберт Уразов выразил уверенность, что с помощью стандарта подготовка кадров в Псковской области будет соответствовать самым лучшим мировым практикам.

В подписанном соглашении речь также идет о содействии в развитии профессионального образования в Псковской области в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International («Молодые профессионалы») и помощи в проведении чемпионатов профессионального мастерства этого движения на территории региона.

Напомним, что Псковская область впервые присоединилась к международному движению Worldskills International в 2016 году. С тех в регионе прошло два региональный чемпионата «Ворлдскиллс Россия», победители которых вышли в финал федеральных соревнований. В этом году в техникумы и колледжи Псковской области, которые стали площадками для проведения Worldskills, по инициативе врио Губернатора Михаила Ведерникова из средств областного бюджета и внебюджетных источников было закуплено новое оборудование.