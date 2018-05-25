Псковичи вышли в финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Russia по 3-м профессиональным направлениям

21:22, 25 мая 2018, ПАИ

В этом году псковичи вышли в финал национального чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») по трем профессиональным компетенциям, сообщили в Государственном управлении образования Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе адмистрации Псковской области.

Союз WorldSkills Russia опубликовал результаты отборочных соревнований среди победителей региональных конкурсов профессионального мастерства, в которых псковичи приняли участие в 7 компетенциях: парикмахерское искусство, поварское дело, медицинский и социальный уход, спасательные работы и спасательные работы (юниоры), предпринимательство и предпринимательство (юниоры).

В итоге представители Псковской области завоевали право участия в финальных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills по 3 направлениям. Воспитанники центра «Патриот» Диана Бобкова, Иван и Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов стали финалистами в компетенции спасательные работы (юниоры). Студенты Псковского агротехнического колледжа Диана Еремина, Илья Ильин, Александр Комяков, Павел Львов, Александр Петров вышли в финал в компетенции спасательные работы. Наталья Фомина из Великолукского политехнического колледжа — в компетенции парикмахерское искусство.

Национальный финал конкурса состоится с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.

WorldSkills Russia — это конкурс рабочих профессий, который проходит в России с 2013 года. Псковская область принимает участие в финальных соревнованиях второй год подряд. В этом году в техникумы и колледжи Псковской области, которые стали площадками для проведения Worldskills, по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова из средств областного бюджета и внебюджетных источников было закуплено новое оборудование. В прошлом году регион был представлен на чемпионате в компетенции поварское дело.