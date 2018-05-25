По поручению врио губернатора в Пскове проверили парковки для инвалидов

21:28, 25 мая 2018, ПАИ

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Государственный комитет региона по транспорту в пятницу, 25 мая, провел рейд по парковкам Пскова для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. В нем также приняли участие сотрудники городской администрации и инициаторы проверки — представители областной организации Всероссийского общества инвалидов во главе с председателем, депутатом Псковского областного Собрания Мариной Борисенковой.

Как рассказали в ведомстве, объектами их внимания стали площадки для автомобилей у одного из гипермаркетов города и возле Детской областной клинической больницы. В обоих случаях были выявлены нарушения со стороны водителей, транспортные средства которых не имеют права парковаться на отведенных для инвалидов местах. Общественники оставили на лобовых стеклах машин листовки, рассказывающие о создаваемых неудобствах для людей с ОВЗ и действующих мерах наказания за нарушение этого правила дорожного движения.

Что касается соответствия парковочных мест ГОСТам, то участники рейда обнаружили замечания только к парковке у детской больницы. В частности, инвалиды-колясочники не могут подъехать к учреждению из-за высокого бордюра у тротуара.

По результатам проверки специалисты Госкомитета вместе с общественниками выработают рекомендации по организации парковочных мест с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и передадут их администрациям всех муниципалитетов области.