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Общество

Минтруд не захотел признавать наступление совершеннолетия с 21 года

Минтруд не поддержал идею о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, в не в 18 лет, как сейчас. Как пишет «Российская газета», об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, в нашей стране и без того «нормальное законодательство» в этом вопросе, и не нужно его менять.

Ранее замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева сообщила, что с ее точки зрения, молодые люди должны считаться совершеннолетними не в 18 лет, а в 21 год. И пока не наступит этот возраст, на них должны распространяться запреты на приобретение табака и алкоголя, а лечить их должны педиатры.

А еще раньше министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в мире есть тенденция к увеличению периода детства до 30 лет, и что в Россию она тоже придет.

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