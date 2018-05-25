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Общество

Замглавы островского района призвала выпускников не пасовать перед трудностями и воплощать в жизнь амбициозные планы

Сегодня 25 мая, в образовательных учреждениях города Острова и района продолжились торжественные мероприятия, посвящённые «Последнему звонку». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в качестве почётного гостя на школьной линейке в средней школе № 4 присутствовала первый заместитель главы Островского района Юлия Колпинская.

Обращаясь к выпускникам, представитель муниципалитета призвала их не пасовать перед трудностями, ставить перед собой самые амбициозные цели и претворять их в жизнь. 

«Вы молоды и активны, постарайтесь выбрать для себя дело по душе, обучитесь интересной профессии, цените дружбу и стройте крепкие семейные отношения. Здоровья, мира и удачи вам, ребята! В добрый путь!» - сказала Юлия Колпинская.

Программа праздничного мероприятия включала в себя творческие поздравления выпускникам от учеников начальных классов, а также самих выпускников в адрес педагогов и родителей.

В завершении линейки, по сложившейся традиции, выпускники школы № 4 выпустили в небо воздушные шары.   

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