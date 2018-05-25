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Общество

Госслужащие Опочецкого района сдали нормативы ГТО

В Опочке на городском стадионе прошел фестиваль ВФСК ГТО среди команд муниципальных органов власти, организаций, силовых структур и правоохранительных органов Опочецкого района. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, в программу соревнований вошли следующие виды испытаний: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (все ступени, мужчины и женщины); подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг (все мужчины); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (все ступени, женщины); поднимание туловища из положения лежа на спине за минуту (все ступени, мужчины и женщины); бег 3 тыс. метров (VI и VII ступени, мужчины); бег 2 тыс. метров (VI и VII ступени, женщины; VIII и IX ступени, мужчины и женщины).

По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала команда Центра образования Опочецкого района. Второе место – у команды районной администрации. Команда ПО «Западные электрические сети» показала третий результат в сдаче нормативов ГТО.

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