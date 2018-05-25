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Общество

Полет МКС смогут увидеть россияне с 25 мая по 2 июня

Полет Международной космической станции будет виден над территорией России после 22:00 с 25 мая до 2 июня, пишет «Российская газета» со ссылкой на Московский планетарий.

МКС будет похожа на звезду, быстро перемещающуюся по небосклону. По яркости объект сравним с Юпитером и Венерой. Заметить станцию, как полагают ученые, получится без помощи специальных приборов. А рассчитать время легко с помощью специальных приложений в сматрифонах и сайта www.heavens-above.com. На последнем следует выбрать свой регион в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем перейти в раздел «Спутники-МКС» на главной странице.

Ученые пояснили, что МКС всегда движется с запада на восток. На один виток у станции уходит около полутора часов. Видно объект в тот момент, когда он освещается Солнцем и отражает свет.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например МКС Детектор или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом», - цитирует «Российская газета» астрофизика, сотрудника Московского планетария Александр Перхняк.

По его словам, МКС похожа на «немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый».

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