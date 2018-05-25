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Общество

Об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов рассказали в псковском УМВД

УМВД России по Псковской области рассказало об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов, - памятка опубликована на официальном сайте ведомства. Отмечается, что в регионе и соседних областях нередки факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

"Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного", - сообщили в ведомстве.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае  не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже  детские игрушки.

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