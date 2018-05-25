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Политика

Владимир Путин заявил, что не собирается идти на третий президентский срок подряд

Президент России Владимир Путин сегодня подтвердил, что не пойдет на третий президентский срок подряд, поскольку это противоречит Конституции. Как пишут «Ведомости», об этом он сказал на встрече с главными редакторами международных информагентств на Петербургском экономическом форуме в ответ на вопрос агентства Bloomberg.

«Я строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации... Сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться третий раз. Вот и все, и я намерен придерживаться этого правила в будущем», - процитировали «Ведомости» Владимира Путина.

Владимир Путин был президентом России два четырехлетних срока с 2000 по 2008 год, затем работал в должности премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве, а в 2012 году был избран на новый президентский срок - уже шестилетний.

7 мая после выборов, на которых Путин набрал 76,7% голосов, он стал президентом страны в четвертый раз. Парламент Чечни недавно внес в Госдуму предложение увеличить продолжительность пребывания одного лица в должности президента до трех сроков подряд. Дальнейшего движения эта инициатива не получила.

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