Освобождение заложников продемонстрировали сотрудники псковского «Зубра» во время проверочной тренировки

22:56, 25 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 25 мая, проведена штабная проверочная тренировка по действиям сводного отряда Псковской оперативной зоны и ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьёв, личный состав действовал на тренировке с полной отдачей сил и накопленных знаний.

Отметим, штабные тренировки в УФСИН и подведомственных учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.