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Общество

Освобождение заложников продемонстрировали сотрудники псковского «Зубра» во время проверочной тренировки

Сегодня, 25 мая, проведена штабная проверочная тренировка по действиям сводного отряда Псковской оперативной зоны и ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьёв, личный состав действовал на тренировке с полной отдачей сил и накопленных знаний.

Отметим, штабные тренировки в УФСИН и подведомственных учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

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