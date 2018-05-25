О начальнице идрицкой пожарно-спасательной части написали в энциклопедии «Женщины за безопасность»

23:04, 25 мая 2018, ПАИ

МЧС России совместно с организацией АНО «Женщины за безопасность» создали энциклопедию, последовательно реализовав творческий проект о женщинах чрезвычайной службы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в энциклопедию вошла статья о начальнике 32-й пожарно-спасательной части поселка Идрица Римме Сехиной.

В энциклопедии размещены биографические материалы о женщинах в профессии пожарного и спасателя, что позволяет сформировать общее представление о женщине, проходящей службу в чрезвычайном ведомстве.

Статьи энциклопедии «Призвание – чрезвычайная служба. Женщины» представляют образ женщины на различных исторических этапах ее участия в деятельности противопожарной службы, пожарно-спасательных формирований, добровольчества дореволюционного, советского и российского периодов.

В издании рассказывается о ведущих специалистах, которые способствуют деятельности противопожарной службы, научных сотрудниках и преподавателях учебных заведений пожарно-спасательного профиля, ветеранах пожарной охраны, стоящих у истоков различных исторических эпох и ветеранах военной поры.

Энциклопедия состоит из 271 биографической статьи, проиллюстрированной фотоматериалами.