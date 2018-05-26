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Общество

Плати за результат, а не за фитнес!

Не нравится отражение своего тела в зеркале? Хотите снова носить свою любимую одежду? Стесняетесь своего тела? Наверное, каждый человек, - и неважно, мужчина это или женщина, - хотя бы однажды вставал перед проблемой похудения: к отпуску, чтобы красоваться в новом купальнике, к важному предстоящему событию или вечеринке, а, может, просто, чтобы улучшить имеющуюся форму или состояние здоровья.

Если вы хотите избавиться от 3 килограммов за три недели и готовы поработать над собой, клуб «S-Fitness» приглашает вас попробовать уникальную фитнесс-программу «21»! Программа построена таким образом, что подойдет как для опытного спортсмена, так и для новичка. План тренировок, принцип нагрузок и диета будут разработаны индивидуально для вас персональным тренером, который будет сопровождать вас в течение всего времени.

Фитнес-программа «21» испытана на инструкторах клуба «S-Fitness», участниках проектов «Будь в форме», «Революция тела» и, конечно же, на клиентах клуба. Уже более 1700 человек убедились в ее эффективности. Убедитесь и Вы! Стоимость программы на данный момент составляет всего 1880 рублей. А если через 21 день вы не добьетесь видимого результата, вам вернут деньги.

Начать можно с первого пробного занятия, на котором вы побеседуете с тренером, определите ваши противопоказания, пожелания и цели, которых сможете достичь за время занятий. Только сейчас со скидкой 50% это будет стоить 250 рублей.

Записаться на пробное занятие со скидкой можно у администратора по телефону 55-77-75 или на сайте sfera.fitness-super.ru

Самое время действовать и присоединиться к тем, кто уже сделал правильный выбор в пользу своего тела и красоты! Фитнес-программа «21» - гарантия результата! 

Спортивный клуб «S-Fitness»

ул. Рокоссовского, 16, ТЦ «Сфера»

тел.: 55-77-75

sfera.fitness-super.ru

vk.com/s_fitness_pskov

***Фитнес-программа «21»: 
- неограниченное посещение клуба 
- сопровождение персонального тренера 
-  минус 3 кг за 21 день или возврат денег

 И все это - за 1880 рублей!***
 

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