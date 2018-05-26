Фестиваль «Кукольное дело» состоится в Пскове

15:55, 26 мая 2018, ПАИ

1 и 3 июня в Пскове пройдет фестиваль «Кукольное дело», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. «Кукла не только является органичной частью жизни человека, но ещё и неотъемлемым атрибутом человеческой культуры. Создание куклы всегда признавалось тончайшим искусством - мастера-кукольники ценились в обществе прежде, популярность их стремительно набирает обороты сегодня», - отмечают они.

1 июня в 16:00 откроется выставка «Кукольное дело» в Доме ремесел (ул. Некрасова, 8). На ней будет представлено более 200 работ мастеров-кукольников, выполненных в различных техниках: куклы текстильные, лоскутные, из запекаемого и самозатвердевающегося пластика, куклы из папье-маше, а также - выполненные в смешанных техниках. Зрителей ждёт встреча с интерьерными, сувенирными, народными, игровыми и прочими куклами. Свои работы для новой экспозиции предоставили более 40 мастеров из 14 муниципальных образований Псковской области, а также оренбургские гости. Среди участников - художники-кукольники из Оренбурга (Ирина Липатова и Светлана Бушуева), из Пскова (Мария Воробьева, Марина Бугаева, Галина Лукьянова, Наталья Коростик, Юлия Чулкова и другие), а также мастера-любители.

3 июня – второй день работы фестиваля. С 12:00 работает ярмарка мастеров. В 13:00 состоится представление художников и мастеров-кукольников и экскурсия по выставке. В 14:00 начнётся кукольный спектакль. Продолжится день интерактивными играми и забавами. В течение всего фестивального дня художниками и мастерами-кукольниками будет проведено около десяти мастер-классов.

Режим работы выставки: вторник-пятница – 11:00-19:00; суббота-воскресенье – 14:00-19:00.