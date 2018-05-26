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Общество

Организаторы конкурса «Миссис Псков 2018» приглашают всех на after party

Ярким и долгожданным финальным аккордом конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» станет after party в псковском клубе Nata Inn Grill & Dance. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

26 мая, сразу после окончания шоу в БКЗ Филармонии, организаторы приглашают всех на праздничную вечернику.

Специальные гости из Санкт-Петербурга - группа BALTIC BAND.

«Самые красивы люди в этот вечер соберутся в Nata Inn Grill & Dance!» - уверен Николай Королев.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова. 

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».

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