Начался финал конкурса «Миссис Псков - 2018»

18:10, 26 мая 2018, ПАИ

В большом концертном зале Псковской областной филармонии начался финал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018», сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, победительница конкурса получит сертификат на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев Продакшн». Кроме того, ей будет вручён сертификат на 5 тыс. рублей от ресторана Nata Inn Grill & Dance, годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на ужин в ресторане «Аристократъ» и полугодовой сертификат от TiFFANY NAiL BüRO.

Первой вице-миссис достанется в подарок абонемент на месяц аквапарк «Акваполис», сертификат на 5 тысяч рублей от ресторана «Калейдоскоп», сертификат на 4 тысячи рублей от магазина обуви M.Shoes и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Вице-миссис вручат абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис», сертификат на 5 тысяч рублей от ресторана «Калейдоскоп», сертификат на 3000 рублей от магазина обуви «М Сити» и сертификат на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Напомним, что организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».