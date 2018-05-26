Победительницей голосования за «Миссис Псков - 2018» на ПАИ стала Татьяна Панченко
Победительницей интернет-голосования за «Миссис Псков - 2018» на сайте Псковского агентства информации стала Татьяна Панченко. Она набрала 953 голоса.
Она получит титул «Миссис интернет голосование» и сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA и сертификат номиналом 3 тысяч рублей от студии красоты Beauty FoRRest.
Напомним, что финал конкурса пройдет сегодня, 26 мая, в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.
Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».
Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».
Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».
Аккредитованное видео – Евгений Родин.
Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.
Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.
Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.
Интерьерная фотостудия - студия «Родина».