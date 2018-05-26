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Общество

Победительницей голосования за «Миссис Псков - 2018» на ПАИ стала Татьяна Панченко

Победительницей интернет-голосования за «Миссис Псков - 2018» на сайте Псковского агентства информации стала Татьяна Панченко. Она набрала 953 голоса. 

Татьяна Панченко

Она получит титул «Миссис интернет голосование» и сертификат на посещение SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA и сертификат номиналом 3 тысяч рублей от студии красоты Beauty FoRRest.

Напомним, что финал конкурса пройдет сегодня, 26 мая, в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова. 

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».

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