Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

11:16, 26 мая 2018, ПАИ

В Пскове на стадионе «747» стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Участие в заключительном этапе турнира примут команды, прошедшие в финал в трех возрастных группах. В возрастной группе 10–13 лет встретятся «Олимп» (Пустошкинский район), «Метеор» (Себежский район), «Кадеты» (Великие Луки) и «СОШ №50» (Дновский район).

В возрастной группе 14-17 лет на поле выйдут «Young Boys» (Псков), «Розочки» (Великие Луки), «Святогорец» (Пушкиногорский район), «Темп» (Печорский район) и «Легион» ( Великолукский район).





В возрастной группе старше 18 лет сыграют «Пепси» (Псков), «Спарта» (Великие Луки), «Витязь» (Пушкиногорский район), «Балтика» (Печорский район), а также «Сокол» (Великие Луки).

Торжественное закрытие игр пройдёт в 16:00.

Напомним, 20 мая состоялись полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах.

Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд.