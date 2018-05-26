Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По итогам финальных матчей, которые состоялись сегодня, в возрастной категории «10-13 лет» первой стала команда СОШ № 50 (город Дно). В возрастной группе «14-17 лет» победу одержала команда Young boys (город Псков). В категории «18 лет и старше» - команда «Пепси» (город Псков).
Напомним, полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области состоялись 20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах.
Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.
Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд.