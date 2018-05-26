Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

16:39, 26 мая 2018, ПАИ

Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По итогам финальных матчей, которые состоялись сегодня, в возрастной категории «10-13 лет» первой стала команда СОШ № 50 (город Дно). В возрастной группе «14-17 лет» победу одержала команда Young boys (город Псков). В категории «18 лет и старше» - команда «Пепси» (город Псков).

Напомним, полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области состоялись 20 мая в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах.

Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове. В нём приняли участие 148 команд.