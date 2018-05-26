День предпринимательства отмечается в России

09:53, 26 мая 2018, ПАИ

26 мая отмечается День российского предпринимательства, сообщает портал Calend.ru. Этот праздник был установлен Указом президента РФ от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства».

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день в России насчитывается более 4,5 млн. хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, из которых почти 40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий.

Предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса в нашей стране характеризуется большой динамичностью развития. Поэтому и меры по его поддержке стали одним из приоритетов правительства РФ.

В рамках Дня предпринимательства, проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.