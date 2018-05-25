0
14:48
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
18:10
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
11:41
Перекрестное опыление
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Еще новости
Политика

О партийной системе рассказали слушателям псковской «Школы общественно-политического лидера»

Предпоследняя лекция теоретического курса образовательной программы «Школа общественно-политического лидера» была посвящена партийной системе и деятельности региональных отделений политических партий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в ходе знакомства с заданной темой студентам была представлена информация об идеологических различиях политических партий, подготовке политических программ, демократических основах политической борьбы, роли наблюдателей от политических партий на выборах и политической самоидентификации личности.

По традиции вторая часть занятия прошла в форме командного тренинга. Каждой команде, ставшей на время обучения «политической партией», было дано задание представить свою политическую программу, и попытаться заручиться поддержкой большинства аудитории. В завершение были подведены импровизированных политических дебатов. 

На следующей неделе слушателям «Школы общественно-политического лидера» предстоит прослушать завершающую лекцию, а затем представить разработанный проект по теме «Как вовлечь молодёжь в общественно-политическую деятельность?» В качестве экспертов на «выпускном экзамене» выступят депутаты областного Собрания и представители ПсковГУ.

Напомним, цель образовательной программы «Школа общественно-политического лидера» – формирование политических лидеров, получение знаний и навыков, необходимых для активной политической деятельности, а также знакомство с региональными общественными и политическими лидерами. Слушателями школы стали студенты ПсковГУ, члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодёжных подразделений парламентских партий. Проект реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
25 мая 2018
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
23 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель 1
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 4
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 3
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО 1
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Идет загрузка...