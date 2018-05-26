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Общество

Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить приложение Telegram

Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить приложение Telegram из онлайн-магазинах компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, «диалог с Google и Apple по этому вопросу идет». «Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», - добавил чиновник.

По его словам, юристы «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».

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