Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить приложение Telegram

17:01, 26 мая 2018, ПАИ

Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить приложение Telegram из онлайн-магазинах компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, «диалог с Google и Apple по этому вопросу идет». «Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», - добавил чиновник.

По его словам, юристы «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».