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Экономика

Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 13 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России составил 13,1 года, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на проведенное им исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2018 года.

Средний возраст отечественных машин в среднем составляет 16,6 года, иномарок - 10,9 года.

Самый молодой парк имеют китайские марки (6,6 года). Средний возраст корейских автомобилей – 7,4 года, американских – 9,9 года. У европейских машин этот показатель составляет 10,8 года. У японских брендов - 13,1 года.

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет). У автомобилей LADA он составляет 16 лет.

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