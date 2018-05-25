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Экономика

«Мерседес» отзывает 4,8 тысяч автомобилей в России

Немецкая компания «Мерседес» отзывает 4,8 тысяч автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности, пишет газета «Известия». По информации издания, речь идет о машинах, реализованных с 2014 по 2017 год, в которых вероятно необоснованное срабатывание системы со стороны водителя.

Автовладельцы могут узнать по VIN-коду, попало ли их транспортное средство в список для отзыва, сверив его со списком на странице Росстандарта. Кроме того, производитель проинформирует всех, чьи машины оказались в этом перечне, о необходимости приехать к дилеру. Все работы по устранению неисправности проведут бесплатно.

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