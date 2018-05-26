Россия начинается здесь?

17:21, 26 мая 2018, ПАИ

Вы как хотите, а лично я воспринимаю надпись на берегу Великой не как утилитарный дорожно-топографический указатель, а шире, в историко-культурном смысле. Псковская земля - это не только западный рубеж России, но и место, где начиналась история страны.

Здесь правил Трувор - один из трёх варягов; именно с этого началась письменная история Руси. Здесь, согласно легенде, первая русская христианка княгиня Ольга основала наш город. На этой земле старец Филофей выработал фундаментальную формулу российской империи - «Москва - третий Рим». Здесь жил и творил «наше всё» Александр Пушкин - основоположник великой русской литературы. Так где же начало России, как не здесь?

Катастрофа лихих 90-х, едва не погубившая Россию, нанесла глубокую моральную травму нашему народу. Многие просто перестали верить в свою страну. Поэтому и не воспринимают излишне пафосную на их взгляд надпись. Кто-то вымеряет расстояние в километрах до географической границы страны и удивляется несовпадению. Кто-то считает, что буквы заслоняют Кремль и Троицкий собор, полагают себя глубоко оскорблёнными в религиозно-эстетических чувствах и требуют задвинуть надпись куда-нибудь подальше, в степь. Кто-то считает, что страна недостаточно заасфальтирована, подметена и подстрижена для такого красивого лозунга.

Конечно, у нас хватает грязи, глупости и вообще проблем. Но это - детали, частности. Главное - это то, что РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!