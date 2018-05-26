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Гражданка Эстонии нелегально перешла границу с Псковской областью

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали в Невельском районе гражданку Эстонии, незаконно пересекшую государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина 1985 года рождения не имела при себе действительных документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, она нарушила установленный порядок пересечения российско-белорусской государственной границы гражданами третьих стран.

Несмотря на отсутствие российской визы, о необходимости которой задержанная знала, она решила въехать в нашу страну, минуя установленные пункты пропуска. Таким образом задержанная планировала попасть в Эстонию, используя территорию России в качестве транзитной. При въезде в Россию иностранка была задержана пограничниками.

В настоящее время иностранка задержана на срок до 48 часов, проводятся административно-процессуальные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершения правонарушения, и решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

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