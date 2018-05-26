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Общество

МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах

МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах. Соответствующая инструкция опубликована на региональном сайте ведомства.

«Основной причиной возникновения природных пожаров является человек. Чаще всего лесные пожары возникают вблизи населённых пунктов, в интенсивно используемых лесопарковых (лесорекреационных) зонах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Поэтому в основе предупреждения подобного рода загораний лежит прежде всего сознательное отношение каждого человека к вопросам пожарной безопасности», - говорится в ней.

По данным МЧС, на территории Псковской области с начала пожароопасного периода зафиксирован 41 лесной пожар на площади более 46 Га. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области призывает всех соблюдать Правила противопожарного режима при посещении лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички и окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной выхлопной системой;

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;

- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

«Помните, что за нарушение данных требований законодательством Российской Федерации установлена ответственность, вплоть до уголовной! Уважаемые граждане, не нарушайте требования пожарной безопасности. Помните: пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить», - подчеркнули представители МЧС.

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