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Общество

Великолучан приглашают на службу в полицию

ОМВД России  по городу Великие Луки приглашает кандидатов на службу в подразделение отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, физически подготовленные и годные по состоянию здоровья.

Приоритеты службы: ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью  40 суток плюс 10 суток за особые условия службы; льготная выслуга лет - 1 год службы за 1,5 года; возможность выхода на пенсию по истечении 12 лет службы; возможность получения бесплатного юридического образования в высших и средних специальных учреждениях системы МВД России; различные виды материальных поощрений (премии, материальная помощь);  санаторно – курортное  лечение в учреждениях системы МВД России; заработная плата (денежное довольствие) от 17 тысяч рублей; бесплатное медицинское обслуживание; обеспечение вещевым имуществом; перспективы дальнейшего карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Великие Луки пр. Октябрьский, д.30/14, кабинет № 7 или № 9 (телефон (811-53) 5-23-87), ул. К.Либнехта, д. 7/1 (телефон  (811-53) 3-65-49).

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