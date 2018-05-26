ГИБДД напоминает псковичам, как пользоваться телефоном за рулем автомобиля

15:02, 26 мая 2018, ПАИ

ГИБДД напоминает псковичам, как следует пользоваться телефоном, находясь за рулем автомобиля. Соответствующая инструкция опубликована на сайте УМВД по Псковской области.

«Наиболее частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя. И как следствие, он вовремя может не заметить пешехода или другое транспортное средство, а это чревато серьезными последствиями. В ряду факторов, которые могут отвлечь водителя от дорожной ситуации, не последнее место занимают телефонные звонки и использование мобильного телефона без соблюдения соответствующих правил», - отмечается в ней.

Представители ГИБДД подчеркивают, что сегодня мобильный телефон является непременным атрибутом каждого человека и сопровождает его повсюду. Это касается и автолюбителей, которые большую часть своей жизни проводят за рулём. Нередко телефонный звонок застаёт их в машине. Как показала статистика, подавляющее большинство водителей, отвечая на звонок, берут в руку телефон и ведут переговоры по ходу движения.

Что касается законодательного регулирования звонков по телефону, то оно устанавливается Правилами дорожного движения, а именно - в пункте 2.7 ПДД. Там указывается перечень действий, которые запрещаются водителю во время движения автомобиля. В их числе - и использование телефона, если он не оборудован специальным держателем, позволяющим разговаривать по нему дистанционно, не беря аппарат в руки. Причем, речь идет не только о телефонных переговорах, но и об использовании других функций (например, отправка или чтение SMS-сообщений).

Административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей предусмотрено статьёй 12.36.1 КоАП за то, что водитель разговаривает по телефону, взяв его в руку, во время движения автомобиля.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает, что при телефонном общении, находясь за рулем автомашины, нужно использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки.

Надо всегда помнить, что, управляя транспортным средством, водитель должен полностью сконцентрироваться на дороге, не отвлекаясь ни на какие посторонние факторы.