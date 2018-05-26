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В Пскове ищут мужчину с ожогами на груди

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,

ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. По имеющимся данным, с .2015 года родственники утратили  с ним связь.

Приметы: на вид 45 лет, рост до 180 сантиметров, волосы прямые, темно- русые, стрижка короткая, глаза светлые. Особые приметы: два ожога в области  груди.

Был одет: вязаная полосатая шапка серого цвета, куртка матерчатая на пуговицах, темно-серые брюки, серые  свитер и рубашка. Мог быть в черных ботинках, либо в  сапогах.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении или судьбе разыскиваемого Ломакина Сергея Васильевича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 911-351-26-80  или  02.

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