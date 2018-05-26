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Общество

Праздник «Двойное счастье» состоится завтра в Детском парке Пскова

Праздник «Двойное счастье» для семей с близнецами, двойняшками и тройняшками состоится в Детском парке Пскова завтра, 27 мая, в 14:00. Напомним, ранее Псковское агентство информации со ссылкой на организаторов мероприятия сообщало, что в программе общегородского праздника - анимационные программы, угощения, конкурсы и дискотека для детей, а также концерт. 

Отметим, что эта социальная акция состоится в Пскове в 4-й раз. В 2017 году она собрала более 97 семей псковичей, в которых родились двойняшки и/или тройняшки. Организаторы подчеркивают, что никто не запрещает прийти на праздник и другим семьям.

Напомним, фестиваль «Двойное счастье» одержал победу в премии «Народное признание - 2017» в номинации «Событие». Заветную статуэтку получила мама двойняшек Ирина Григорьева, которая была инициатором акции. 

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