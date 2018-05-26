0
12:30
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
14:48
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
18:10
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
11:41
Перекрестное опыление
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Еще новости
Политика

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина повредил картину Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, вандала задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждения: осколки прорвали холст в трех местах, пострадала рама.

Реставраторы провели аварийные работы - извлекли осколки стекла и сняли раму. Сейчас они разрабатывают программу восстановления картины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
26 мая 2018
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
25 мая 2018
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
23 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель 1
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 4
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 3
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО 1

Идет загрузка...