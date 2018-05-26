Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее

12:30, 26 мая 2018, ПАИ

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина повредил картину Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, вандала задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждения: осколки прорвали холст в трех местах, пострадала рама.

Реставраторы провели аварийные работы - извлекли осколки стекла и сняли раму. Сейчас они разрабатывают программу восстановления картины.