0
12:30
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
14:48
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
18:10
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
11:41
Перекрестное опыление
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Еще новости
Политика

Владимир Путин надеется, что между Россией и Японией будет заключен мирный договор

Президент РФ Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что будет искать компромиссные решения, чтобы в перспективе заключить мирный договор между Россией и Японией.

Как сообщает «Коммерсантъ», глава государства затруднился конкретизировать, о каких компромиссах идет речь: «Какие они могут быть, сейчас я не могу сказать, потому что, если бы я мог сказать, мы бы уже подписали соответствующий документ».

Российский президент также отметил, что необходимо повышать доверие между странами, чтобы улучшить ситуацию в области безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
26 мая 2018
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
25 мая 2018
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
23 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель 1
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 4
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 3
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО 1

Идет загрузка...