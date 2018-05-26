Владимир Путин надеется, что между Россией и Японией будет заключен мирный договор

14:48, 26 мая 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что будет искать компромиссные решения, чтобы в перспективе заключить мирный договор между Россией и Японией.

Как сообщает «Коммерсантъ», глава государства затруднился конкретизировать, о каких компромиссах идет речь: «Какие они могут быть, сейчас я не могу сказать, потому что, если бы я мог сказать, мы бы уже подписали соответствующий документ».

Российский президент также отметил, что необходимо повышать доверие между странами, чтобы улучшить ситуацию в области безопасности.