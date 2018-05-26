МРОТ в России предлагается установить в размере 40% от средней зарплаты
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России предлагается установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране, пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект разрабатывает член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Напомним, с 1 мая 2018 года МРОТ в России был повышен до уровня прожиточного минимума. Сейчас он составляет 11163 рубля. Размер средней зарплаты по стране - 39 тысяч рублей. Соответственно, в случае принятия законопроекта размер МРОТ может превысить 15 тысяч рублей.