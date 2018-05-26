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Общество

Подразделения полиции и Росгвардии получат электрошоковый щит

МВД и Росгвардия в конце 2018 года получат новый вид вооружения - электрошоковый щит. Как пишет газета «Известия», его презентация прошла на полигоне учебного центра Росгвардии в рамках форума «День передовых технологий правоохранительных органов».

Щит защищает бойца от таких угроз, как камни, палки и ножи. При соприкосновении с противником он наносит элетрошоковое воздействие. Специальный состав не позволяет ему загореться. А звук от работы щита оказывает психологическое воздействие.

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